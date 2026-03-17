Senza teste né testate Iran e soci sono più deboli

Dal 28 febbraio, giorno in cui è iniziata l’operazione congiunta, Iran e i suoi alleati appaiono più vulnerabili, senza leader visibili né organi di comando evidenti. Le forze coinvolte si sono trovate in difficoltà nel mantenere coesione e controllo, evidenziando una fragilità crescente. La situazione si svolge in un contesto di tensioni internazionali che coinvolgono più attori e interessi.

È il grande quesito che rimbalza dal 28 febbraio, quando ha avuto inizio l’operazione congiunta Stati Uniti–Israele contro l’Iran: qual è l’obiettivo ultimo? Che cosa c’è davvero nei piani del presidente americano Donald Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu? Ad alimentare il dubbio hanno contribuito le dichiarazioni del commander-in-chiefdi Washington, da quelle sull’impiego o meno di truppe sul campo a quelle sulla durata dei raid. Un vero cambio di regime? Uno status quo istituzionale, ma con un’evidente influenza americana? Un nuovo equilibrio regionale? Tante domande. C’è chi non ha dubbi, come Condoleezza Rice, già consigliere per la Sicurezza nazionale e segretario di Stato durante la presidenza di George W. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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