’Sentinelle’ per il cimitero Una pattuglia sorveglierà su degrado e altre criticità

Una pattuglia di ‘sentinelle’ sarà impegnata nella sorveglianza del cimitero centrale, con il compito di monitorare il degrado e le criticità presenti. La presenza di guano, infiltrazioni e altri problemi strutturali rappresentano rischi concreti per chi visita il sito. La sorveglianza mira a prevenire ulteriori danni e a garantire maggiore sicurezza per i visitatori.

Cimitero centrale “minato“: tra guano, infiltrazioni e degrado i pericoli cadono dall’alto. Così titolava il Carlino il 23 gennaio sottolineando l’indignazione di alcuni cittadini che per fare visita al caro estinto, nel padiglione dei fiori, hanno dovuto escogitare delle precauzioni per non essere vittima di “colate“ indesiderate. Altri hanno osservato il degrado della Cappella degli uomini illustri e quello di alcune balaustre in cemento, distrutte dal gelo e messe in sicurezza con dei new jersey incastrati al resto del parapetto. Allora Aspes, società che gestisce per conto del Comune i servizi cimiteriali ammise la serietà del problema... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Sentinelle’ per il cimitero. Una pattuglia sorveglierà su degrado e altre criticità Articoli correlati Inseguimento sulla Pontina, per evitare l'arresto tampona altre auto e sperona una pattugliaMomenti di tensione sulla via Pontina, all'altezza del km 28, dove nella notte c'è stato un inseguito. Leggi anche: Cimitero comunale nel degrado. “Condizioni vergognose e indegne” | FOTO