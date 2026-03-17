Il senatore Lindsey Graham ha riferito che il presidente Donald Trump si trova in uno stato di rabbia estrema, che non aveva mai sperimentato prima. Graham ha aggiunto di condividere questa sua emozione, sottolineando i rischi percepiti e le tensioni attuali tra il presidente e alcuni alleati. La dichiarazione mette in luce il livello di agitazione di Trump in un momento di forte pressione politica.

Il senatore Lindsey Graham scrive su X: “Ho appena parlato con @POTUS (Trump) della riluttanza dei nostri alleati europei a fornire le risorse necessarie per mantenere operativo lo Stretto di Hormuz, che avvantaggia l’Europa molto più dell’America. Non l’ho mai sentito così arrabbiato in vita mia. Condivido la sua rabbia, visti i rischi in gioco. L’arroganza dei nostri alleati nel suggerire che l’Iran dotato di armi nucleari sia di scarsa importanza e che un’azione militare per impedire all’ayatollah di acquisire una bomba atomica sia un nostro problema e non loro, è a dir poco offensiva. L’approccio europeo al contenimento delle ambizioni nucleari dell’ayatollah si è rivelato un fallimento totale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Senatore Lindsey Graham: “Trump arrabbiatissimo con gli alleati”

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