Dopo il pareggio ottenuto all’ultimo secondo contro l’UniPomezia, nel club Atletico Ascoli si discute sulla validità del risultato e sulla possibilità di aver perso un’occasione importante per allontanarsi dalle rivali nella corsa ai playoff. La partita viene descritta come una giornata difficile, con i protagonisti che analizzano i momenti salienti della sfida, tra dubbi e valutazioni sulla strategia adottata.

Il giorno dopo in casa Atletico Ascoli si ragiona sulla bontà del pareggio conquistato all’ultimo minuto contro l’ UniPomezia, ma anche dell’occasione mancata per staccare le inseguitrici nella corsa playoff. Il contemporaneo pareggio della Vigor Senigallia contro L’Aquila, ha lasciato infatti, la classifica inalterata, ma vincendo i bianconeri avrebbero agganciato proprio L’Aquila al quarto posto. "Abbiamo subito gol dopo tre minuti – ha dichiarato a fine gara l’allenatore dell’Atletico, Simone Seccardini – e sembrava una giornata stregata. Loro hanno salvato un pallone sulla linea di porta, sono andati in transizione e sono passati in vantaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seccardini: "Sembrava una giornata stregata"

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