Sean Penn dopo il forfait agli Oscar ha incontrato di nuovo Zelensky | Un vero amico dell'Ucraina

L’attore Sean Penn ha incontrato di nuovo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver scelto di non partecipare alla cerimonia degli Oscar 2026. Penn è arrivato in Ucraina, dove Zelensky lo ha descritto come “un vero amico” del Paese. La visita si è svolta in un momento di attenzione internazionale sulla situazione in Ucraina.

Sean Penn ha incontrato di nuovo Volodomyr Zelensky. L'attore, che non era presente alla cerimonia degli Oscar 2026, è arrivato un Ucraina e il presidente lo ha definito "un vero amico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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