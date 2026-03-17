Lo Spezia si trova al penultimo posto della classifica, una posizione che aumenta le preoccupazioni tra i tifosi. Nonostante la difficile situazione, la squadra mostra determinazione e voglia di reagire, mantenendo alta la concentrazione. La squadra ha come obiettivo una sola vittoria, mentre il rapporto tra i giocatori e la tifoseria rimane saldo in un momento complicato.

La drammatica situazione di classifica dello Spezia, con un penultimo posto che eleva le preoccupazioni di tutti all’ennesima potenza, non abbatte chi ha nel cuore i colori bianchi, ma anzi genera combattività e tenacia ad oltranza. È l’essenza della spezzinità che richiama gli aspetti caratterizzanti della storia aquilotta: sofferenza, battaglia, vittoria. Questa sera, nell’ennesimo match da ultima spiaggia che lo Spezia disputerà contro l’ Empoli (fischio d’inizio alle ore 20), tutto il popolo bianco sarà al fianco dello Spezia: a dire il vero non per affettività nei riguardi dei protagonisti, visto la poca empatia sbocciata in questo tribolatissimo campionato, bensì per la fede immutata nella 1906 che va oltre ogni negatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Se sei a terra, non strisciare mai’. Con l’Empoli vale solo una vittoria

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