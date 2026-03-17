In un contesto segnato da un acceso dibattito pubblico, una figura ha dichiarato che, anche qualora fosse favorevole alla separazione delle carriere, voterebbe comunque no. Questa opinione si contrappone al parere contrario espresso da un altro rappresentante. La dichiarazione viene rilasciata al direttore, cercando di distanziarsi dal clima di polemica attuale.

“Pasticcio sull'Alta corte? Ennesima fake news del fronte del No”, spiega Isabella Bertolini (Csm) Al direttore - Provo a prescindere dal clima di arroventata polemica che sta segnando il dibattito pubblico in tema di referendum. Gran parte di ciò che si urla è fuorviante e spaesante per il cittadino comune che intenda, come è giusto, recarsi alle urne avendo consapevolmente e liberamente scelto come votare. Provo a rivolgere la mia attenzione alle motivazioni di coloro i quali appoggiano convintamente la riforma in tema di separazione delle carriere, opponendo a esse le mie motivazioni, orientate a sostenere il voto contrario al referendum. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Se pure fossi favorevole a separare le carriere voterei comunque No. Il parere contrario di Finocchiaro

Articoli correlati

Referendum, comitato per il si: "Separare le carriere non è un dettaglio, è una garanzia di equilibrio"In vista del referendum sulla giustizia, il Comitato per il Sì interviene per chiarire una delle argomentazioni più utilizzate dai sostenitori del...

Separare le carriere per accorciare l'infernoL’Italia è quel paese in cui non basta essere stato ministro della Giustizia per capire, come usa dire, la natura della bestia.

Referendum sulla separazione delle carriere. La voce del Comitato per il no