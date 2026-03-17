se amate heated rivalry questi sono i libri da leggere subito

Se amate Heated Rivalry, ecco alcuni libri che dovreste leggere subito. La selezione è stata fatta dagli editor di GQ Italia, che hanno scelto titoli di diverso genere. Quando acquistate uno di questi libri tramite i link forniti, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione. La lista include opere che spaziano tra narrativa e saggistica, tutte considerate interessanti per gli appassionati del genere.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se nelle ultime settimane vi siete ritrovati a parlare solo di Heated Rivalry, tranquilli: non siete soli. La serie diventata un piccolo fenomeno globale su HBO Max ha trasformato la storia tra i rivali Shane Hollander e Ilya Rozanov in una vera ossessione collettiva tra fandom, TikTok e booktok. E mentre i fan aspettano l’ultimo episodio della stagione: Il Cottage, in uscita questo venerdì, arriva anche una notizia che farà felici i lettori italiani: dal 17 marzo 2026 arriva finalmente in libreria la versione italiana di Heated Rivalry, pubblicata da Always Publishing. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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