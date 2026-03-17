Questa mattina, il presidente della Provincia dell’Aquila ha incontrato i rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti, guidati da Valerio Di Bernardo e Pietro Mastrangelo. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere delle problematiche legate alla sicurezza nelle scuole. Durante l’appuntamento sono stati affrontati temi relativi alle misure di tutela e alle iniziative in programma per migliorare la sicurezza degli studenti.

Un incontro strategico ha riunito questa mattina il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso e i rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti, guidati da Valerio Di Bernardo e Pietro Mastrangelo. La presenza della professoressa Ada D’Alessandro per l’Ufficio scolastico regionale ha segnato un momento di coordinamento istituzionale volto a rafforzare il dialogo tra amministrazione pubblica e mondo della scuola. Il principale si è concentrato sulla gestione dell’edilizia scolastica, competenza esclusiva dell’Ente Provinciale, ma anche su temi trasversali come la prevenzione delle violenze e il contrasto alle dipendenze. L’incontro non è stato un mero scambio formale, bensì un atto pratico per definire risposte concrete ai problemi che affliggono la popolazione studentesca locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole sicure: Caruso e studenti affrontano violenza

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