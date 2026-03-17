Screening colon bloccato | 9.000 kit inviiati ma

In Abruzzo, sono stati inviati circa 9.000 kit per lo screening del colon, ma l’intero processo si è fermato a causa di un problema burocratico che impedisce la prosecuzione delle attività di prevenzione. La macchina sanitaria locale si trova così ad affrontare un ostacolo inatteso, rallentando le operazioni di diagnosi precoce per questa patologia. La situazione evidenzia una criticità nella gestione del programma di screening.

La macchina sanitaria abruzzese si inceppa in un paradosso burocratico che blocca la prevenzione del tumore al colon-retto. La Regione ha inviato kit di screening a quasi 9.000 cittadini, ma le farmacie non possono ricevere i campioni perché la convenzione è scaduta il 31 dicembre 2025. Nella provincia di Pescara, la comunicazione ufficiale invita ancora oggi i residenti tra i 50 e i 69 anni a consegnare il campione biologico nelle farmacie indicate nelle lettere inviate dall’Asl. Tuttavia, chi si reca nei punti vendita si scontra con l’impossibilità operativa: il contratto di collaborazione non è stato rinnovato oltre la fine dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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