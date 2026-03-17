scoppia la protesta degli shopper

Gli shopper hanno organizzato una protesta in strada, esponendo cartelli con messaggi che esprimono il loro disagio. Alcuni cartelli contengono frasi ironiche come

Hanno esposto cartelli per spiegare, anche con ironia, le ragioni del loro malcontento: "Scrivi al servizio assistenza, quello della Caritas?", oppure "anche la pazienza ha la scadenza". Hanno appoggiato i loro contenitori portavivande verdi a terra e hanno scioperato per quattro ore gli shopper di Everli, piattaforma che fornisce un servizio di consegna della spesa a domicilio. La mobilitazione è stata organizzata dai sindacati a causa dei continui malfunzionamenti della piattaforma, "in particolare dei problemi legati alla carta utilizzata dagli shopper per effettuare la spesa, disservizi che da mesi stanno riducendo la possibilità per i lavoratori di svolgere l’attività creando difficoltà anche ai clienti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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