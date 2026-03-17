Una ragazza di 19 anni è stata denunciata dopo il ritrovamento di oltre 8 chili di marijuana in un deposito situato in via Petriera. L’operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e all’identificazione del deposito. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo contro il traffico di droga condotte dalle forze dell’ordine nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestro di oltre 8 chili di marijuana. Una giovane di 19 anni è finita al centro di un’operazione della Polizia di Stato nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti. La ragazza era già stata fermata nei giorni scorsi con 2,7 chilogrammi di marijuana nascosti tra la sua abitazione e il portabagagli dell’auto, circostanza che aveva portato al suo arresto per spaccio. Individuata una base logistica per lo stoccaggio. Le successive indagini hanno permesso agli agenti di individuare un deposito in via Petriera, utilizzato dalla giovane come base operativa. All’interno del locale, i poliziotti hanno trovato un borsone contenente otto involucri pieni di marijuana, per un totale di 8,4 chilogrammi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scoperto deposito di droga in via Petriera: denunciata una 19enne

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