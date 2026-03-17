Scoperta proteina che rafforza il muco intestinale e combatte i batteri

Da cibosia.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una squadra di ricercatori ha identificato una proteina che migliora la resistenza del muco intestinale e aiuta a contrastare i batteri nocivi. La scoperta riguarda le superfici umide del tratto gastrointestinale, che sono continuamente esposte a microbi potenzialmente dannosi. Lo studio fornisce dettagli sulla funzione di questa proteina e il suo ruolo nel mantenimento della salute dell’intestino.

Le superfici umide del corpo, come quelle del tratto gastrointestinale, sono costantemente esposte a microbi potenzialmente dannosi. Per difendersi, il corpo produce molecole specializzate, tra cui le lectine, proteine che riconoscono i batteri e altre cellule legandosi agli zuccheri presenti sulle loro superfici. Un recente studio del MIT ha identificato una lectina con attività antimicrobica particolarmente potente contro i batteri intestinali: l’intelectina-2. Questa proteina si lega alle molecole di zucchero sulla membrana dei batteri, intrappolandoli e rallentandone la crescita. Inoltre, l’intelectina-2 rafforza la barriera di muco che protegge l’intestino, collegando tra loro le mucine. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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