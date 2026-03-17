Scoperta proteina che rafforza il muco intestinale e combatte i batteri

Una squadra di ricercatori ha identificato una proteina che migliora la resistenza del muco intestinale e aiuta a contrastare i batteri nocivi. La scoperta riguarda le superfici umide del tratto gastrointestinale, che sono continuamente esposte a microbi potenzialmente dannosi. Lo studio fornisce dettagli sulla funzione di questa proteina e il suo ruolo nel mantenimento della salute dell’intestino.

Le superfici umide del corpo, come quelle del tratto gastrointestinale, sono costantemente esposte a microbi potenzialmente dannosi. Per difendersi, il corpo produce molecole specializzate, tra cui le lectine, proteine che riconoscono i batteri e altre cellule legandosi agli zuccheri presenti sulle loro superfici. Un recente studio del MIT ha identificato una lectina con attività antimicrobica particolarmente potente contro i batteri intestinali: l’intelectina-2. Questa proteina si lega alle molecole di zucchero sulla membrana dei batteri, intrappolandoli e rallentandone la crescita. Inoltre, l’intelectina-2 rafforza la barriera di muco che protegge l’intestino, collegando tra loro le mucine. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Scoperta proteina che rafforza il muco intestinale e combatte i batteri Articoli correlati Microbioma intestinale: i batteri “fiutano” lattato e formiato per trovare il cibo giusto.Un team internazionale di ricercatori ha svelato un meccanismo fondamentale nel funzionamento del microbioma intestinale umano: i batteri, in... Leggi anche: Ricerca, lo scambio di batteri all’asilo nido arricchisce il microbioma intestinale MIT Scientists Discover a Natural Protein That Traps & Kills Harmful Bacteria Altri aggiornamenti su Scoperta proteina Discussioni sull' argomento Marte nasconde acqua sotterranea: la scoperta che cambia tutto; Tumori, scoperta la corazza segreta: ecco come la vitamina B2 protegge le cellule malate. Alzheimer, scoperta un’arma naturale contro la malattiaSi è scoperto che alcune cellule del cervello possono eliminare le placche legate all’Alzheimer, aprendo la strada a nuove possibili terapie. ilbosone.com MIT: scoperta una proteina intestinale antibattericaLa proteina è prodotta dalle cellule di Paneth e potrebbe avere un ruolo chiave nell’equilibrio della mucosa intestinale. msn.com SALUTE - All'IRCCS CROB di Rionero in Vulture scoperta una nuova arma contro il tumore al colon-retto Partendo dall'individuazione di una variante della proteina TRAP1, un team di ricercatori ha sviluppato un nuovo brevetto sui silenziatori genetici SiRN - facebook.com facebook