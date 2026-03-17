Il presidente del Senato ha espresso critiche nei confronti del tribunale dei minorenni dell’Aquila, riferendo di aver confermato un incontro con la famiglia coinvolta. La notizia ha suscitato polemiche politiche, mentre sono in corso verifiche da parte del ministero competente. L’attenzione si concentra sulla vicenda giudiziaria e le sue ripercussioni pubbliche.

L'Aquila - Il presidente del Senato critica il tribunale dei minorenni dell’Aquila e conferma l’incontro con la famiglia, tra polemiche politiche e verifiche ministeriali in corso. Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna al centro del dibattito sulla vicenda della “famiglia del bosco”, intervenendo con dichiarazioni critiche nei confronti del tribunale per i minorenni dell’Aquila e delle decisioni adottate nel caso. In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Centro, La Russa ha affermato che i giudici avrebbero «di fatto introdotto un “reato di speranza”», contestando a una madre il desiderio di poter tornare a vivere insieme ai propri figli. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Scontro sulla famiglia del bosco, La Russa attacca i giudici aquilani

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