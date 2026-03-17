Sciopero in ditta appaltatrice di Amazon i lavoratori | Buste paga illegali situazione imbarazzante

A Crespellano, in provincia di Bologna, si è svolto uno sciopero presso una ditta appaltatrice di Amazon. I lavoratori hanno lamentato buste paga illegali e una situazione considerata imbarazzante. Durante la protesta, hanno chiesto la regolarizzazione delle retribuzioni e un inquadramento corretto delle mansioni svolte. La protesta coinvolge dipendenti di una società che opera come appaltatrice per il colosso dell’e-commerce.

Bologna, 17 marzo 2026 – Appalti Amazon: ancora problemi nel Bolognese, questa volta a Crespellano. “Chiediamo la regolarizzazione della retribuzione e un corretto inquadramento delle nostre mansioni. Per un anno abbiamo chiesto quello che ci spettava all’azienda, ma la risposta è stata un temporeggiare continuo, intervallato da episodi di mobbing. Oggi siamo in sciopero nell'attesa che l'azienda ci contatti tramite legale per discutere la situazione. In caso contrario non garantiremo la nostra presenza i prossimi giorni”. Queste le parole del portavoce dei lavoratori della Easy express srl, azienda di logistica e ditta appaltatrice di Amazon Der1, via 2 Agosto 1980 a Crespellano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero in ditta appaltatrice di Amazon, i lavoratori: “Buste paga illegali, situazione imbarazzante” Articoli correlati Lo sciopero davanti alla Bindi: “Irregolarità nelle buste paga”San Giuliano (Milano) – «Irregolarità nelle buste paga», scatta lo sciopero tra i lavoratori dei trasporti e della logistica che prestano servizio... Leggi anche: Buste paga, a marzo novità per i lavoratori tra aumenti Ccnl e maggiorazioni Altri aggiornamenti su Sciopero in ditta appaltatrice di... Discussioni sull' argomento Due sindacalisti licenziati per ritorsione. Appalto Amazon, la Cgil va in tribunale; Scuola, cantieri Pnrr fermi: la Provincia rescinde il contratto con la ditta appaltatrice; L'azienda della mensa fa sciopero, bimbi a dieta: solo pasta e riso in bianco; Morto sul lavoro all'ex Ilva. La moglie di Loris Costantino al funerale: Farò giustizia per te VIDEO. Petrolchimico in allarme: Cobas e Failm proclamano lo stato di agitazioneI Sindacati Cobas e Failm dichiarano lo stato di agitazione dei lavoratori delle ditte appaltatrici presenti nel Petrolchimico,pronti allo sciopero generale di tutto il Petrolchimico. brindisilibera.it Dall’assemblea di oggi a Firenze si va verso lo sciopero—servono risposte urgenti sul futuro di lavoratrici e lavoratori e sul destino di un brand storico della città - facebook.com facebook Sciopero e salvezza, ansie Toro Vincere subito, Spalletti firma Magia Bernardeschi, ma la Roma si rialza La prima pagina del 13 marzo #Tuttosport x.com