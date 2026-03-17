Il 18 marzo 2026 si svolge uno sciopero nel settore dei trasporti aerei, con alcune aziende e organizzazioni che hanno annunciato la loro adesione. La protesta riguarda principalmente il personale di alcune compagnie e le sigle sindacali che hanno indetto l’astensione dal lavoro. Le modalità e i tempi dello sciopero sono stati comunicati ma potrebbero causare disagi ai viaggiatori che devono partire o arrivare in quella giornata.

Lo sciopero del trasporto aereo previsto per mercoledì 18 marzo 2026 resta confermato, anche se con una portata ridimensionata rispetto alle previsioni iniziali. La mobilitazione coinvolge diverse categorie del settore e potrebbe provocare disagi ai passeggeri, soprattutto negli aeroporti del Nord Italia. Gli scali più esposti sono Milano Malpensa, Milano Linate e Brescia Montichiari, dove sono previste le principali agitazioni del personale di terra e di volo. Ita Airways, perché lo sciopero è stato rinviato. Una delle novità principali riguarda il personale di Ita Airways. Lo sciopero inizialmente previsto per i dipendenti della compagnia è stato rinviato dopo un confronto tra azienda e sindacati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero del 18 marzo, chi si ferma e per quanto: i settori a rischio disagi

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