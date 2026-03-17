Al Nazareno sono così sicuri della vittoria del No al referendum sulla giustizia che già si preparano a trarne le conseguenze. La leader di un partito ha assunto ufficialmente il ruolo di guida, annunciando pubblicamente la propria intenzione di intestarsi il risultato negativo. La campagna elettorale si è concentrata su questa linea, mentre i sostenitori del Sì continuano a cercare di convincere l’elettorato.

Al Nazareno sono talmente convinti della vittoria del No al referendum sulla giustizia che in questi giorni stanno cercando di capire se lunedì sera, quando si saprà il risultato, a Elly Schlein conviene di più fare una conferenza stampa collettiva con tutti i leader del fronte delle opposizioni che hanno partecipato alla battaglia referendaria o se sia più opportuno per lei incontrare i giornalisti da sola, in modo da rendere evidente a chi si debba il risultato positivo del fronte del No alla separazione delle carriere. Un modo per rimarcare che esiste già una leader del centrosinistra. In questa fase sta prevalendo nettamente la seconda ipotesi, ma ancora non c’è una decisione definitiva a tal proposito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Schlein fa la leader ed è già pronta a intestarsi la vittoria del No

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