La segretaria del Partito democratico ha dichiarato al Tg1 che l’Italia non deve avere basi né navi a Hormuz, sottolineando la sua posizione in merito alla presenza militare nella regione. Inoltre, ha fatto un appello affinché il governo si pronunci chiaramente sul referendum sulla giustizia, evidenziando le questioni prioritarie del centrosinistra.

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein interviene sul conflitto in Medio Oriente e sul referendum sulla giustizia, chiedendo al governo una posizione netta sul coinvolgimento dell’Italia e rilanciando le priorità del centrosinistra. “No a basi italiane e navi nello Stretto di Hormuz”. Nel corso di un’intervista al Tg1, Schlein ha criticato duramente l’attuale scenario internazionale, parlando di una “guerra illegale” che sta già avendo ripercussioni economiche sui cittadini italiani. Secondo la leader dem, il conflitto comporta un aumento dei costi pari a 17 milioni di euro al giorno solo per il carburante, con ulteriori 10 milioni di entrate fiscali per lo Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schlein al Tg1: “No a basi e navi italiane a Hormuz”. Poi l’appello sul referendum

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