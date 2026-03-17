Scherma Senigallia in A2 E la Pantanetti vince l’oro

A Senigallia la scherma si fa notare con una vittoria significativa nel circuito internazionale Eurofence League. Benedetta Pantanetti si aggiudica l’oro, portando un risultato importante alla squadra marchigiana. La competizione ha visto coinvolti atleti provenienti da diverse nazioni, e la performance della schermitrice locale ha attirato l’attenzione. La vittoria rappresenta un traguardo per la disciplina nella regione.

Grande risultato per la scherma marchigiana che coglie il primo posto nel circuito internazionale denominato Eurofence League grazie a Benedetta Pantanetti. L’anconetana ha vinto infatti la tappa in Repubblica Ceca, a Brno, che si è svolta nel fine settimana appena trascorso. Pantanetti, in forza al Centro Sportivo Carabinieri, ma di stanza al Club Scherma Jesi dove si allena, ha prevalso nella prova del fioretto femminile: dopo essere risultata la numero 1 nella fase a gironi, la fiorettista di Ancona, classe 2004, già medaglia d’oro due anni fa nella prova a squadre ai Campionati Europei Giovanili categoria under 23, ha proseguito in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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