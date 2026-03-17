Da trent’anni, Patricia Cornwell scrive romanzi e dà vita al personaggio di Kay Scarpetta, un profilo che ha attraversato diverse forme di narrazione. Ora, la figura della protagonista approda sul grande schermo, portando con sé un’eredità lunga e complessa. La trasposizione cinematografica si inserisce in un percorso di adattamenti di una delle autrici più influenti nel genere investigativo.

L’eredità narrativa di Patricia Cornwell era maestosa: trent’anni di peregrinazioni tra le pagine di un’autrice capace di modellare l’immaginario investigativo contemporaneo, forgiando un personaggio dal significativo traino audiovisivo: Kay Scarpetta. Non stupisce, allora, che per il suo adattamento siano scesi in campo non gli Amazon MGM Studios, ma una più robusta e ostinata formazione produttiva: Blumhouse, Blossom Films e Comet Pictures figurano tutte nel progetto al fianco della stessa Cornwell, qui in veste di produttrice esecutiva. Se la ciliegina sulla torta è stata la rosa d’interpreti accreditati, non è difficile notare come all’effettivo i risultati ottenuti abbiano disatteso la somma delle aspettative elencate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Scarpetta: dalla pagina allo schermo, in cerca d’identità

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