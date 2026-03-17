Savona trovato morto il 27enne scomparso a Toirano | il corpo recuperato dai soccorsi

A Savona, il corpo di un uomo di 27 anni è stato recuperato dai soccorritori dopo che era scomparso a Toirano. La sua auto era stata trovata lungo la strada nel tratto del Salto del Lupo, zona in provincia di Savona, dove sono iniziate le ricerche. La vittima è stata trovata senza vita e le operazioni di recupero sono state concluse nelle ultime ore.