Savona trovato morto il 27enne scomparso a Toirano | il corpo recuperato dai soccorsi

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Savona, il corpo di un uomo di 27 anni è stato recuperato dai soccorritori dopo che era scomparso a Toirano. La sua auto era stata trovata lungo la strada nel tratto del Salto del Lupo, zona in provincia di Savona, dove sono iniziate le ricerche. La vittima è stata trovata senza vita e le operazioni di recupero sono state concluse nelle ultime ore.

Tragico epilogo nelle ricerche del 27enne ligure la cui auto era stata trovata a bordo strada nella zona del Salto del Lupo a Toirano, in provincia di Savona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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