Sassi e petardi nella notte Bulli contro un’abitazione

Durante la notte a Ponteginori, frazione del Comune di Montecatini Valdicecina, si sono verificati atti di inciviltà con sassi e petardi lanciati contro un’abitazione. Testimoni riferiscono di un gruppo di individui che ha preso di mira una casa della zona, creando disagio tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e per riportare la situazione alla calma.

Un episodio di inciviltà e bullismo ha turbato la quiete che avvolge Ponteginori, frazione del Comune di Montecatini Valdicecina. Una coppia di residenti del paese è stata presa di mira da un gruppo di giovanissimi che, secondo quanto denunciato alle autorità, avrebbe lanciato ripetutamente sassi e petardi contro la loro abitazione. I fatti sarebbero avvenuti nelle ore notturne. Stando alle testimonianze raccolte, i ragazzi avrebbero agito con un atteggiamento provocatorio e spavaldo, arrivando a lanciare oggetti nel giardino privato della coppia e lungo la rampa del ponte della località, senza mostrare alcuna apparente preoccupazione per la presenza di testimoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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