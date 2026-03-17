A Sassari è stata firmata un’intesa tra le istituzioni locali per riattivare l’ospedale veterinario situato in via Vienna, che offrirà servizi di emergenza 24 ore su 24. La decisione mira a garantire un punto di riferimento continuo per la cura degli animali e a migliorare la disponibilità di assistenza veterinaria in città. La riapertura dell’ospedale rappresenta un intervento diretto per rispondere alle esigenze della comunità.

Le istituzioni di Sassari hanno siglato un’intesa strategica per riattivare l’ospedale veterinario in via Vienna, garantendo l’assistenza 24 ore su 24. Questa collaborazione coinvolge il Comune, la Città Metropolitana, l’Università, l’Asl e l’Ordine dei Medici Veterinari, con l’obiettivo di integrare i liberi professionisti nel servizio di emergenza notturna e festiva. L’iniziativa nasce dalla necessità di colmare un vuoto assistenziale che aveva generato allarme tra i cittadini sassaresi preoccupati per il benessere degli animali. La struttura, unica nel suo genere in Sardegna, dispone già di tecnologie avanzate e spazi adeguati per curare sia gli animali d’affezione sia quelli da reddito, ma richiede ora una gestione più strutturata per operare pienamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: ospedale veterinario h24, un’intesa per salvare

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