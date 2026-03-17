Sarzana | stage gratuiti per chef e contabili 600 ore

A Sarzana, l’ente Former ha avviato due percorsi formativi gratuiti di 600 ore destinati a disoccupati tra i 16 e i 65 anni. I corsi sono dedicati a chef e contabili e sono aperti a chi cerca di migliorare le proprie competenze professionali senza costi. Le iscrizioni sono già aperte e le lezioni prenderanno il via nelle prossime settimane.

L’ente Former ha lanciato percorsi formativi gratuiti a Sarzana per disoccupati tra i 16 e i 65 anni. Il progetto rientra nel programma GOL della Regione Liguria e prevede stage pratici in aziende locali. La formazione si concentra su ruoli specifici come contabile, operatore di magazzino, chef e pizzaiolo. Gli allievi lavoreranno fianco a fianco con professionisti di ristoranti e pizzerie del territorio. Formazione pratica nel cuore della Riviera. I corsi offerti coprono ambiti professionali diversificati, mirati a colmare il divario tra teoria e realtà lavorativa. La sede operativa è situata in Via Brigata Partigiana Ugo Muccini, 36, un punto di riferimento cerca reinserimento nel mercato del lavoro spezzino e sarzanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarzana: stage gratuiti per chef e contabili, 600 ore Articoli correlati Uno stage a 500 euro al mese. "A Sarzana avevo questo. Ora progetto videogiochi in Austria"Sarzana (La Spezia), 14 gennaio 2026 – Dalla laurea a Milano a un contratto a tempo indeterminato all’estero: la storia di Gabriele Amante, 24 anni... Chef casertano al Festival di Sanremo: guiderà Italian Stage Live ExperienceDal Ducale Restaurant by Mandrakata alla direzione gastronomica del format mediatico più esclusivo del Festival: consacrazione nazionale per il cuoco...