Durante un discorso tenuto ieri sera, un ex deputato repubblicano è stato menzionato da Donald Trump, che ha dichiarato che sarebbe morto entro giugno a causa di una diagnosi terminale. La rivelazione ha suscitato immediate reazioni e polemiche negli Stati Uniti, attirando l’attenzione sui dettagli della vicenda e sulla diffusione delle informazioni. La comunicazione ha generato un acceso dibattito pubblico sulla vicenda.

Il contenuto di una parte del discorso tenuto da Donald Trump durante la serata di ieri, lunedì 16 marzo, ha scatenato un'ondata di polemiche negli Stati Uniti, a causa della rivelazione sulle condizioni di salute di un ex deputato repubblicano. Il presidente, impegnato in un evento al Kennedy Center insieme, tra gli altri, allo speaker della Camera dei Rappresentanti Mike Johnson, ha elogiato l'impegno da parte di quest'ultimo nel gestire l'esigua maggioranza repubblicana. "La morte è una cosa terribile quando sei il presidente della Camera e hai una maggioranza di due o tre seggi”, ha spiegato il Tycoon, riferendosi al decesso, avvenuto lo scorso gennaio, del deputato Doug LaMalfa (repubblicano della California), “ma ce l'abbiamo fatta”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sarebbe morto entro giugno", Trump e la "diagnosi terminale" del deputato Dunn: la rivelazione scatena la bufera

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Trump REVEALS Florida congressman's TERMINAL DIAGNOSIS during press conference

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