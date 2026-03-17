Il comune di Sant’Angelo in Piove di Sacco ha avviato un progetto dedicato alla tutela della salute mentale e all’uso responsabile degli schermi. L’iniziativa mira a promuovere tre regole fondamentali per l’educazione digitale e il benessere psicologico, coinvolgendo scuole e famiglie. La proposta si inserisce in un contesto più ampio di attenzione pubblica verso i rischi dell’eccessivo uso di dispositivi digitali.

Il comune di Sant’Angelo in Piove di Sacco si è posto al centro di un’iniziativa nazionale sulla salute mentale e l’educazione digitale. La campagna, denominata Le tre regole d’oro, mira a fornire ai genitori strumenti pratici per gestire le dipendenze moderne senza demonizzare la tecnologia. L’adesione all’iniziativa è stata formalizzata in collaborazione con la fondazione Novella Fronda, trasformando il piccolo centro padovano in modello di riferimento per altre realtà territoriali. La prima sessione informativa è fissata per la serata del 25 marzo nella Sala Costituzione di piazza IV Novembre, aperta a tutta la cittadinanza. Seguiranno altri appuntamenti, tra cui uno dedicato specificamente ai genitori di bambini fino a sei anni previsto per il 17 aprile, oltre a due incontri nel mese successivo, il 11 e il 18 dello stesso mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Angelo: 3 regole d’oro per schermi e salute mentale

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