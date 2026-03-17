A Sanremo, il vento e la pioggia hanno impedito lo svolgimento delle ultime prove della 42ª edizione del Campionato Invernale West Liguria. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, si è concluso anticipatamente con le prove già disputate, mentre le condizioni meteo avverse hanno bloccato il finale. La regata si è così conclusa senza ulteriori momenti di competizione.

Le acque di Sanremo hanno ospitato la conclusione della 42ª edizione del Campionato Invernale West Liguria, un evento organizzato dallo Yacht Club Sanremo che ha le ultime prove annullate a causa di condizioni meteo proibitive. Il Comitato di Regata ha deciso di mantenere valide le classifiche provvisorie già acquisite, cristallizzando i risultati maturati nelle settimane precedenti. L’intensità del vento, stabilmente oltre i limiti operativi per molte classi partecipanti, unita a precipitazioni persistenti nel sabato, ha impedito l’uscita in sicurezza della flotta prevista per completare la serie. La cerimonia di premiazione è stata anticipata alle ore 11:00 di domenica, registrando un’ampia partecipazione degli equipaggi in considerazione delle esigenze logistiche legate al rientro nei porti di provenienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: vento e pioggia bloccano il finale del campionato

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