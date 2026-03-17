Sanremo | il set di Netflix trasforma la città

A Sanremo, il set di Netflix ha già preso forma con le telecamere che si sono concentrate su via Matteotti e sul teatro Ariston, portando la città a diventare un grande palcoscenico a cielo aperto. La presenza delle troupe ha modificato l’aspetto quotidiano di alcune zone centrali, mentre le attrezzature sono state installate in diversi punti del centro cittadino.

Le telecamere hanno già puntato su via Matteotti e sul teatro Ariston, trasformando il cuore di Sanremo in un gigantesco set a cielo aperto. Le riprese per la nuova serie Netflix procedono senza interruzioni, con una passerella installata proprio davanti alla storica sede del Festival. La città si sta preparando ad accogliere scene che sembrano prefigurare l’edizione del 2027, mentre comparse e curiosi popolano le strade. L’atmosfera è quella di un evento vivo: i passanti non sono semplici spettatori ma diventano parte integrante dello scenario urbano. Non si tratta solo di girare filmati, ma di creare un’esperienza condivisa dove il confine tra realtà quotidiana e narrazione cinematografica si assottiglia visibilmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: il set di Netflix trasforma la città Articoli correlati Netflix Italia trasforma Sanremo in un’arena WWE: lo spot con Drew McIntyreLo spot annuncia l’arrivo esclusivo su Netflix dal 1° aprile 2026 di tutto il pacchetto WWE. Netflix Italia trasforma Sanremo in un’arena WWE: lo spot con Drew McyntireLo spot annuncia l’arrivo esclusivo su Netflix dal 1° aprile 2026 di tutto il pacchetto WWE. Miraculous Live Action (2026) | Timothee Chalamet, Sadie Sink | Concept Trailer Aggiornamenti e notizie su Sanremo il set di Netflix trasforma la... Temi più discussi: Sanremo set per una serie Netflix: dal 13 al 20 marzo riprese cinematografiche in 7 diversi punti della città; Ciak da domani con Netflix per la serie The Label. Sul set anche 250 comparse; A Sanremo il set della serie Netflix The Label; Sanremo 2026, Sal Da Vinci undicesimo: ecco la Classifica delle vendite. A Sanremo il set della serie Netflix The LabelIl Festival protagonista della storia, scene girate tra gli storici hotel e il Casinò. Trama top secret. Duecentocinquanta le comparse coinvolte ... ilsecoloxix.it Sanremo set per una serie Netflix: dal 13 al 20 marzo riprese cinematografiche in 7 diversi punti della cittàLe ordinanze firmate dal dirigente dei Lavori Pubblici e Manutenzioni, Giambattista Maria Miceli, prevedono l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nelle aree interessate ... rivieratime.news Il vincitore di Sanremo giovani @_nicolofilippucci_ canta “Laguna”, il brano con cui ha trionfato al Festival e “Beautiful Things” di Benson Boone Il 10 aprile esce il suo primo album “Un posto dove andare” - facebook.com facebook Il numero 1 del ciclismo mondiale, Tadej Pogacar, insegue la Milano-Sanremo ormai in maniera quasi ossessiva essendo uno dei pochi scalpi che mancano nella sua clamorosa bacheca Lo sloveno è arrivato 5°, 4°, 3° e 3° nelle ultime quattro edizi x.com