Sanità locale | un focus sulle criticità Grave carenza di specialisti-chiave

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Toscana Nord ha pubblicato un rapporto sulla sanità locale, concentrandosi sulla provincia di Lucca. Il documento evidenzia una grave carenza di specialisti chiave nel sistema sanitario e si basa su dati pubblicati dal Sole 24 Ore nel 2019 e dall'ARS Toscana nel 2022. La ricerca analizza le criticità presenti nelle strutture della zona, senza tralasciare dettagli specifici sulle carenze di personale.

Cisl Toscana Nord analizza lo Stato di Salute: un focus sulla provincia di Lucca con una riflessione sui dati Sole 24 Ore (2019) e ARS Toscana (2022). “L’analisi dei dati – sottolinea Il segretario generale della Cisl Toscana Nord, Michele Folloni – evidenzia per Lucca un profilo sanitario complesso: se da un lato la provincia mostra una resilienza superiore rispetto alle vicine Massa Carrara e Pistoia in alcuni parametri strutturali, dall’altro - dichiarano i vertici di Cisl Toscana Nord - emergono segnali di pressione critica sul sistema assistenziale e sui trend di mortalità post-pandemici“. Classifica Generale e Indice di Salute (Pre-Pandemia). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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