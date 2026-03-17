Sanità locale | un focus sulle criticità Grave carenza di specialisti-chiave

La Cisl Toscana Nord ha pubblicato un rapporto sulla sanità locale, concentrandosi sulla provincia di Lucca. Il documento evidenzia una grave carenza di specialisti chiave nel sistema sanitario e si basa su dati pubblicati dal Sole 24 Ore nel 2019 e dall'ARS Toscana nel 2022. La ricerca analizza le criticità presenti nelle strutture della zona, senza tralasciare dettagli specifici sulle carenze di personale.

Cisl Toscana Nord analizza lo Stato di Salute: un focus sulla provincia di Lucca con una riflessione sui dati Sole 24 Ore (2019) e ARS Toscana (2022). “L’analisi dei dati – sottolinea Il segretario generale della Cisl Toscana Nord, Michele Folloni – evidenzia per Lucca un profilo sanitario complesso: se da un lato la provincia mostra una resilienza superiore rispetto alle vicine Massa Carrara e Pistoia in alcuni parametri strutturali, dall’altro - dichiarano i vertici di Cisl Toscana Nord - emergono segnali di pressione critica sul sistema assistenziale e sui trend di mortalità post-pandemici“. Classifica Generale e Indice di Salute (Pre-Pandemia). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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