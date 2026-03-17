Venerdì 20 marzo alla Sala La Nonziata di San Giovanni Valdarno si terrà una serata dedicata alla poesia intitolata

Arezzo, 17 marzo 2026 – Sarà una serata all'insegna della poesia e della forza evocativa della parola quella in programma venerdì 20 marzo alla Sala La Nonziata di San Giovanni Valdarno, dove andrà in scena "Parole d'ombra e di luce. Recitazioni poetiche al buio, al lume di torcia e di candela", evento culturale patrocinato dal Comune. Un appuntamento che propone al pubblico un'esperienza sensoriale e immersiva, lontana dai ritmi e dalle distrazioni della comunicazione contemporanea, restituendo centralità all'ascolto e all'intensità del linguaggio poetico. Protagonista della serata sarà la voce recitante di Leonello Rabatti, accompagnata dalle sonorità dell'handpan di Pierfrancesco Paolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SanGiovanni. Alla Nonziata una serata tra poesia e suggestioni

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