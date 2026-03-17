Domenica 15 marzo si svolge la quinta tappa del Campionato dei Territori a San Salvatore Telesino. L’Olimpia Volley, club locale, partecipa nuovamente alle competizioni e si prepara a tornare nei campionati regionali. La squadra continua a essere presente nel panorama pallavolistico della zona, confermando il suo ruolo nel torneo. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario ufficiale.

San Salvatore Telesino torna protagonista nel panorama pallavolistico territoriale. Domenica 15 marzo la Palestra Comunale ha ospitato la quinta tappa del Campionato dei Territori maschile, con la selezione Irpinia-Sannio impegnata contro Molise e Basilicata. Un evento che ha confermato la crescita e l’affidabilità organizzativa dell’Olimpia Volley, sempre più punto di riferimento per il movimento locale. A sottolinearlo è stato il presidente Antonio Campanile: “Ospitare una manifestazione del genere è molto più di un onore, è il segno concreto del percorso che stiamo portando avanti. Ringrazio il presidente territoriale Stefano Aquino per la fiducia”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - San Salvatore Telesino, Olimpia Volley torna protagonista

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