Il 17 marzo a Dublino si celebra la festa di San Patrizio con una tradizione che coinvolge compagnie teatrali, costumi colorati e bande musicali. La città si anima con una parata che attraversa le strade principali, attirando visitatori e residenti. Questa giornata rappresenta un momento di festa e di raduno per moltissime persone, che partecipano alle varie manifestazioni organizzate in onore del santo d’Irlanda.

Roma, 17 marzo 2026 – Dublino, come ogni anno, attende con trepidazione la parata del 17 marzo: compagnie teatrali, costumi spettacolari e bande musicali trasformano le strade della capitale in un grande palcoscenico. La festa si diffonde in tutta l’isola, dalla capitale fino a città storiche come Waterford, fondata dai Vichinghi e considerata la più antica dell’Irlanda. Il 17 marzo si celebra San Patrizio, patrono d’Irlanda e una delle figure religiose più note del mondo cristiano. Curiosamente, Patrick non era irlandese: nato nella Britannia romana, tuttavia, diventerà il simbolo stesso dell’isola. Oggi il St. Patrick’s Day è una festa che unisce le comunità irlandesi di tutto il mondo e gli appassionati della cultura dell’isola verde. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Patrizio: storia, simboli e leggende del santo d’Irlanda

Articoli correlati

San Patrizio 2026, oggi la festa del patrono d’Irlanda celebrata in tutto il mondoSan Patrizio si celebra oggi, 17 marzo, in tutto il mondo ma in particolare in Irlanda, Paese di cui è patrono.

San Patrizio, vescovo e apostolo d’Irlanda: vita, missione e cultoIl 17 marzo la Chiesa ricorda san Patrizio, vescovo, tradizionalmente considerato l’apostolo d’Irlanda.

Irish Roots The History and Legacy of the Simple Shamrock Ireland's National Emblem

Una raccolta di contenuti su San Patrizio

Temi più discussi: San Patrizio: storia, tradizioni e perché ci si veste di verde; San Patrizio: il mondo si tinge di verde tra i monumenti protagonisti anche la Torre di Pisa; Chocolate Guinness Cake: storia e ricetta della torta di San Patrizio; Perché a San Patrizio si festeggia con la birra? Curiosità e tradizioni sul patrono d’Irlanda.

San Patrizio: storia, simboli e leggende del santo d’IrlandaIl 17 marzo si celebra il patrono d’Irlanda, protagonista della festa che oggi unisce la passione per la cultura irlandese in tutto il mondo ... quotidiano.net

San Patrizio: storia, curiosità, celebrazioni sul Patrono d’IrlandaSan Patrizio è una figura centrale nella storia e nella cultura dell’Irlanda. Sebbene il 17 marzo sia una giornata celebrata in molte parti del mondo con parate, musica e bevande, l’importanza di San ... strettoweb.com

#17marzo | San Patrizio Su #Play2000 è disponibile il cartone animato per #bambini "Un santo per amico" che racconta la storia di #SanPatrizio - facebook.com facebook

#PremierLeague, ecco le maglie dedicate a San Patrizio: dall' #AstonVilla all' #Everton. FOTO #SkySport #SkyPremier x.com