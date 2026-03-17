san patrizio a cesenatico

Stasera a Cesenatico si celebrano le festività di San Patrizio con eventi che coinvolgono due locali: il Mamy’s Pub di viale Carducci e l’osteria Maraffa di via Moretti. A partire dalle 20.30, i partecipanti potranno partecipare a iniziative e momenti di intrattenimento organizzati nei due punti di ritrovo. La serata prevede musica e convivialità in occasione della ricorrenza.

Questa sera dalle 20.30 al Mamy’s Pub di viale Carducci e all’ osteria Maraffa in via Moretti avrà luogo il ’ St. Patrick’s Day ’, la festa di San Patrizio patrono d’Irlanda. Al Mamy’s Pub la serata sarà a tema irish-folk irlandese con i Rebel Folk Duo e all’osteria Maraffa con i Tri. Il titolare del pub irlandese Ciaran Kavanagh sarà naturalmente impegnato nel suo locale per la festa di San Patrizio anche se tutti gli anni arriva in vacanza a Cesenatico per trovare i suoi amici titolari dei due locali Giuseppe Mami e Sofia e Nicole Sintini che è appena tornata dall’Irlanda ospite di Ciaran Kavanagh e di sua moglie Alfreda O Brien. "Gravediggers" significa becchino, visto che il locale irlandese si trova di fianco al cimitero più vecchio di Dublino, il Prospect Cemetery detto cimitero di Glasnevin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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