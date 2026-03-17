San Patrizio 2026 oggi la festa del patrono d’Irlanda celebrata in tutto il mondo

Il 17 marzo si celebra San Patrizio, il patrono d’Irlanda, con festeggiamenti che coinvolgono molte parti del mondo. In Irlanda, la giornata è caratterizzata da eventi pubblici e tradizioni radicate, mentre in altri paesi si svolgono parate e manifestazioni dedicate alla figura di San Patrizio. La ricorrenza rappresenta un momento di festa e di identità culturale per gli irlandesi e le comunità che condividono questa tradizione.

San Patrizio si celebra oggi, 17 marzo, in tutto il mondo ma in particolare in Irlanda, Paese di cui è patrono. È una festa molto sentita, che viene ricordata anche negli Stati Uniti, in particolare a Chicago dove viene colorato di verde il fiume. Il fiume di Chicago tinto di verde in occasione di San Patrizio (Foto APErin Hooley) La festa è tradizionalmente un’occasione per cortei e parate, in particolare in Irlanda e negli Stati Uniti, e sono eventi in cui la birra scorre a fiumi, in particolare la classica birra irlandese Guinness. Anche in Italia molti pub celebrano la ricorrenza, vista come un’occasione per stare insieme davanti a un boccale di birra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - San Patrizio 2026, oggi la festa del patrono d’Irlanda celebrata in tutto il mondo Articoli correlati Celebrata in duomo la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia LocaleSi è tenuta in duomo la tradizionale festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. San Brigid di Kildare: La Santa del 1 Febbraio Celebrata in tutto il MondoChi è San Brigid di Kildare San Brigid di Kildare è una delle figure più venerate della tradizione cristiana, celebrata il 1 febbraio. Una selezione di notizie su San Patrizio Temi più discussi: San Patrizio al Castello di Mongiorgio; Arriva San Patrizio! Ecco dove celebrarlo in Italia; San Patrizio 2026, i locali dove festeggiare; San Patrizio al MOG: l’Ireland week arriva a Genova. San Patrizio 2026: la Torre di Pisa si illumina di verde per il Global GreeningLa Torre di Pisa si illumina di verde per San Patrizio 2026 nell'ambito del Global Greening. Un evento simbolico di amicizia e connessione culturale tra Italia e Irlanda. ilnuovoterraglio.it San Patrizio, 17 marzo 2026 | Oggi si festeggia il Patrono d’Irlanda con celebrazioni in ogni parte del mondoIl 17 marzo è il giorno di San Patrizio, il Patrono d'Irlanda: scopriamo come questa festa è diventata celebre in tutto il mondo. ilsussidiario.net Oggi #17marzo è la festa di #SanPatrizio, il Patrono d'#Irlanda. Scopri con noi curiosità e leggende legate alla figura di questo importante Santo. #Ireland #italiansindublin #Dublin #italianiinirlanda #SantieBeati #storiedisanti #stpatricksday #StPatricksDay202 - facebook.com facebook San Patrizio, vescovo, apostolo dell'Irlanda “L’amore per Dio e il timore di Lui crebbero in me, e così la fede. Pregavo nei boschi e sui monti, anche prima dell’aurora. Né la neve, né il ghiaccio, né la pioggia sembravano toccarmi” x.com