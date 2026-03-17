San Patrizio 2026 | come si fa la birra verde

Il 17 marzo si celebra San Patrizio, una ricorrenza che porta pub e locali di tutto il mondo a tingersi di verde. In questa giornata, si diffonde anche la tradizione di preparare la birra verde, una variante colorata della bevanda tradizionale. La produzione di questa birra speciale coinvolge diversi locali e aziende che adottano metodi specifici per ottenere il colore desiderato.

Roma, 17 marzo 2026 – Ogni anno, il 17 marzo, in occasione di San Patrizio, pub e locali di mezzo mondo si tingono di verde. Cappelli, trifogli, bandiere e perfino i bicchieri: tra i simboli più curiosi del St. Patrick’s Day c’è infatti la birra verde, una bevanda che negli ultimi decenni è diventata una piccola tradizione della festa. A differenza di quanto si potrebbe immaginare, la birra verde non è una ricetta antica della tradizione irlandese. In Irlanda, infatti, la bevanda simbolo della festa resta la classica stout scura, come la Guinness, oppure le lager locali. La birra color smeraldo nasce, piuttosto, negli Stati Uniti, dove le comunità irlandesi emigrante hanno trasformato la festa del santo patrono in un grande evento popolare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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