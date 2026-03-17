San Nicola la Strada piange la scomparsa di Maria Mercante, una donna di 50 anni. La notizia ha colpito la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia in questo momento di lutto. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. La salma è stata portata via senza funerale con fiori, secondo quanto riferito.

San Nicola la Strada si ferma nel dolore per la perdita di Maria Mercante, madre scomparsa all’età di 50 anni. La comunità locale piange una figura stimata, lasciando che il lutto unisca familiari e amici in un momento di raccoglimento collettivo. La notizia ha colpito profondamente i residenti di questo piccolo centro della provincia di Caserta, dove la defunta era conosciuta e rispettata da tutti. L’annuncio del decesso è stato dato ufficialmente dai parenti stretti, uniti nello sconforto per una fine così improvvisa. Le esequie sono fissate per domani, martedì 18 marzo 2026, alle ore 10:30 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli. La famiglia ha espresso chiaramente la volontà di dispensare dai fiori, preferendo un addio semplice e sobrio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Nicola: Maria a 50 anni, un addio senza fiori

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