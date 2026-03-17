San Marcellino operaio precipita durante uno sgombero | indagate due persone

A San Marcellino, un operaio di 37 anni è morto il 12 marzo mentre partecipava a uno sgombero di un appartamento. Durante le operazioni, l’uomo è precipitato nel vuoto. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine e al momento risultano iscritte nel registro degli indagati due persone coinvolte nelle attività di sgombero. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Proseguono le indagini sulla morte di Abdellah Rahali, 37 anni, il lavoratore straniero caduto nel vuoto lo scorso 12 marzo a San Marcellino, nel Casertano, mentre era impegnato nello svuotamento di un appartamento. La Procura di Napoli Nord ha iscritto due persone nel registro degli indagati: si tratta del titolare dell’impresa di sgomberi e del proprietario dell’immobile. Contestate violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dagli accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di Aversa, guidati dal Capitano Fabrizio Bizzaro, è emerso che la vittima lavorava senza contratto, in nero, e senza dispositivi di protezione individuale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Marcellino, operaio precipita durante uno sgombero: indagate due persone Articoli correlati San Marcellino, operaio di 27 anni precipita da 15 metri: morto sul colpoUn giovane operaio ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto a San Marcellino. Tutto quello che riguarda San Marcellino Temi più discussi: Incidente sul lavoro a San Marcellino, operaio cade nel vuoto: morto 30enne; San Marcellino, cade per 15 metri da un piano senza ringhiera: muore un operaio sul lavoro; Caserta, operaio precipita da un balcone senza ringhiera e muore. Lavorava senza contratto; Cade nel vuoto, muore lavoratore senza documenti nel Casertano. San Marcellino, operaio precipita da dieci metri: 30enne muore in cantiereUn volo nel vuoto di circa dieci metri, poi l’impatto violento sul selciato del cortile. È morto così un lavoratore di circa trent’anni precipitato mentre era ... ilmattino.it SAN MARCELLINO - Tragedia sul cantiere, operaio 27enne precipita da 15 metri durante lavori abusivi e muore16:39:30 Un grave incidente sul lavoro ha spezzato la vita di un operaio di 27 anni, extracomunitario, precipitato da un’altezza di circa 15 metri mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione in ... casertafocus.net NanoTV. . #SanMarcellino- Identificato l'uomo morto durante lavori: era un cittadino Algerino Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook San Marcellino, muore un operaio sul lavoro: è precipitato da un piano senza ringhiera x.com