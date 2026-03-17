San Giovanni Torneo over interregionale di tennistavolo

Lo scorso fine settimana, nel Palazzetto Comunale di Via Genova a San Giovanni Valdarno, si è tenuto un torneo interregionale dedicato agli atleti over di tennistavolo. L’evento si è svolto nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo, coinvolgendo giocatori provenienti da diverse regioni. La competizione ha attirato numerosi appassionati e partecipanti, offrendo un'occasione di confronto tra atleti di varie aree.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Sabato 14 e domenica 15 marzo si è svolto presso il Palazzetto Comunale di Via Genova a San Giovanni Valdarno un torneo Over interregionale di Tennistavolo. la manifestazione, organizzata dalla Società TT Valdarno con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, si è rivelata un successo: 180 atleti provenienti da tutta Italia e grande affluenza di pubblico. Nel singolare over 5000 (atleti con un piazzamento in Italia oltre la posizione 5000) ha trionfato il giovanissimo Diego Pizzolante (classe 2014) della Società sportiva Tennistavolo Pistoia, superando in finale il laziale Shoti Behar (AS Roma). Nel singolare Over 2000 si è imposto su tutti l'esperto Alexandros Chiorri (nel 2014 tra i primi 130 in Italia) della Società umbra A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Giovanni. Torneo over interregionale di tennistavolo Articoli correlati Leggi anche: Weekend di grande sport con il torneo di tennistavolo a San Giovanni San Giovanni Valdarno, weekend di tennistavolo al palazzetto di via GenovaArezzo, 10 marzo 2026 – Sarà un fine settimana all’insegna della racchetta e della pallina quello in programma a San Giovanni Valdarno. Una raccolta di contenuti su San Giovanni Temi più discussi: Tennistavolo Valdarno: bilancio del weekend e conto alla rovescia per il torneo a San Giovanni; San Giovanni, weekend di grande sport con il torneo di tennistavolo; Nasce la squadra di calcio a 8 della Basilica di San Giovanni: allenatore e presidente due custodi. La nostra maglia giallo-blu al Papa; San Giovanni, altra vittoria: 2-1 al Murata con brivido finale. San Giovanni. Torneo over interregionale di tennistavoloArezzo, 17 marzo 2026 – Sabato 14 e domenica 15 marzo si è svolto presso il Palazzetto Comunale di Via Genova a San Giovanni Valdarno un torneo Over interregionale di Tennistavolo. la manifestazione, ... sport.quotidiano.net Tennistavolo, Asd Montegrillo: argento per Di Benedetto nell’Over 4 a San Giovanni ValdarnoAncora un torneo da ricordare per l’Asd Montegrillo che chiude il weekend di gare a San Giovanni Valdarno con un bilancio trionfale. Dopo l’oro di sabato 14 marzo ottenuto nell’Over 5, domenica 15 la ... umbria24.it Ieri sera il Santuario ha accolto un gruppo di giovani provenienti dalla Romania, giunti a Sotto il Monte insieme al loro coro. Il loro pellegrinaggio è stato segnato dalla preghiera, dalla visita ai luoghi legati alla vita di San Giovanni XXIII e dalla partecipazione al - facebook.com facebook Boccaccio Boccaccino 1467 1525 San Giovanni Evangelista x.com