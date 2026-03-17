San Felice altra spaccata da Tigotà È la seconda in appena dieci giorni

A distanza di poco più di una settimana, il negozio Tigotà in via San Felice a San Felice è stato nuovamente preso di mira da una spaccata. La notte scorsa, la vetrina è stata infranta dai ladri, che hanno tentato di entrare nel negozio. Si tratta della seconda incursione nello stesso punto vendita in pochi giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Ancora una spaccata in centro. E nuovamente, per la seconda volta in poco più di una settimana, a essere colpito è il punto vendita di Tigotà in via San Felice. Un fatto che riaccende il dibattito sulla sicurezza in città e sulle difficoltà dei commercianti del centro. Un danneggiamento alla porta del negozio, che "dimostra come la situazione della sicurezza in città continui a destare forte preoccupazione tra commercianti e residenti – attacca il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto, preoccupato per il ripetersi di episodi simili nello stesso esercizio commerciale –. Colpire due volte lo stesso negozio in così poco tempo significa che qualcuno si sente libero di agire senza timore di essere fermato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Felice, altra spaccata da Tigotà. È la seconda in appena dieci giorni Articoli correlati Spaccata da Tigotà di via San Felice a Bologna: secondo furto in 10 giorniIl capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto interviene dopo il nuovo episodio: “Serve rafforzare i controlli e utilizzare tecnologie di... Firenze, spaccata all’agenzia Tecnocasa. Infissi rotti e ufficio devastato: “Due volte in dieci giorni”Firenze, 29 dicembre 2025 - Nuovo colpo ai danni dell’agenzia Tecnocasa di via Reginaldo Giuliani, bersaglio dei ladri per la seconda volta in dieci... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Felice Discussioni sull' argomento Spaccata da Tigotà in via San Felice, è la seconda in 10 giorni; Spaccata da Tigotà di via San Felice a Bologna: secondo furto in 10 giorni. Spaccata in San Felice, usato masso del cantiere: il ladro fermato in azioneBologna, 29 ottobre 2025 – Ha preso un masso e l’ha lanciato con violenza contro la vetrata di ingresso di un negozio. Poi è entrato, lasciando macchie di sangue sul pavimento e anche davanti alla ... ilrestodelcarlino.it San Felice, un’altra spaccata nella strada del cantiereBologna – Ancora una spaccata in via San Felice. Nella notte alcuni malviventi hanno rotto il vetro della porta d’ingresso del negozio della catena Occhiali24 al civico 43 della storica via del centro ... bologna.repubblica.it Pioggia di medaglie per le Phoenix Majorettes and Twirling di San Felice sul Panaro che alla loro prima competizione ufficiale, che si è svolta domenica 15 marzo a Rovellasca in provincia di Como, hanno veramente tenuta alta la tradizione sanfeliciana. Il gru - facebook.com facebook