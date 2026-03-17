Salvi vince con 57.000 voti | sfida al dissesto di Ascoli

Il 17 marzo 2026, nella Provincia di Ascoli, Fabio Salvi, sindaco di Venarotta, ottiene circa 57.000 voti e diventa il nuovo presidente. La sua vittoria segna il risultato di una sfida elettorale contro il dissesto. La consultazione ha coinvolto gli elettori della provincia che hanno scelto tra i candidati in corsa. La proclamazione ufficiale è avvenuta subito dopo la chiusura delle urne.

Il 17 marzo 2026, la Provincia di Ascoli elegge il suo nuovo presidente nella persona di Fabio Salvi, sindaco di Venarotta. Con 57.248 voti ponderati, l’attuale primo cittadino ha superato nettamente Sergio Loggi, sindaco di Monteprandone, che ha ottenuto 29.514 preferenze. Il risultato, inaspettato per lo stesso vincitore, segna un momento di unità amministrativa e pone le basi per affrontare una procedura di dissesto economico. La vittoria non è stata percepita come scontata nemmeno dal protagonista, che aveva calcolato uno scontro più equilibrato tra i due candidati. L’esito finale rivela invece una forte spinta trasversale che ha unito amministratori di diverse aree politiche dietro una figura concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvi vince con 57.000 voti: sfida al dissesto di Ascoli Articoli correlati Salvi nuovo presidente della Provincia di Ascoli: “Non mi aspettavo tutto questo consenso”Ascoli, 17 marzo 2026 – Fabio Salvi è il nuovo presidente della Provincia di Ascoli. Pagelle Cremonese Verona, i voti della sfida dello Zini: vince la paura, che sfortuna per Giovane!Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo.