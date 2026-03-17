Salvare l’arte in caso di calamità Terremoto simulato tutti in azione

In Toscana si è svolta a Campo Tizzoro la prima esercitazione italiana dedicata alla protezione dei beni culturali in caso di calamità. L’evento ha visto coinvolti vari operatori e istituzioni che hanno simulato un terremoto, mettendo in pratica procedure di salvataggio e tutela del patrimonio artistico. L’obiettivo è testare le capacità di intervento in situazioni di emergenza che minacciano beni culturali.

Toscana all’avanguardia: a Campo Tizzoro la prima esercitazione italiana per la tutela dei beni culturali in emergenza. Il 14 marzo 2026, tra le mura cariche di storia di Campo Tizzoro, nel comune di San Marcello Piteglio, si è conclusa un’esercitazione straordinaria nel suo genere: un terremoto simulato per testare la capacità di risposta a una calamità in un territorio ricco di edifici storici e patrimonio artistico. Un banco di prova concreto, al termine di un percorso formativo che pone la Toscana come pioniera in Italia nella protezione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza. Ottanta partecipanti tra volontari, funzionari... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvare l’arte in caso di calamità. Terremoto simulato, tutti in azione Articoli correlati Leggi anche: Caso Bastoni, confessione shock: “Ho simulato contro Kalulu, ora basta ipocrisia” Leggi anche: Ha simulato anche Brignone: l'impietoso confronto col caso Bastoni e le meschinità del calcio Altri aggiornamenti su Salvare l'arte in caso di calamità... Temi più discussi: Rothko e l’arte di salvare il mondo usando i colori; Salvare l’arte in caso di calamità. Terremoto simulato, tutti in azione; Il mondo da salvare: l’arte contemporanea si interroga a Ravenna; Il ritorno del gesto: quando arte, moda e design rallentano per salvare l’artigianato. Rothko e l’arte di salvare il mondo usando i coloriEsce la biografia di Annie Cohen-Solal dedicata al grande pittore. E in contemporanea i capolavori vanno in mostra a Firenze ... repubblica.it Il mondo da salvare: l’arte contemporanea si interroga a Ravenna?Organizzata dall’Associazione Ravenna Incontra l’Arte sotto la guida della Presidente Julia Mishakhina, l’esposizione raccoglie le visioni di 37 artisti pronti a esplorare il concetto di ... ravenna24ore.it Puoi essere Star-Lord, salvare la galassia e guidare i #GuardianiDellaGalassia… Ma se l’eroe preferito di tuo figlio è #CaptainAmerica… ti metti sull’attenti e dici “Sì, Capitano!” Perché fuori dal set non contano i titoli, le battaglie spaziali o le playlist - facebook.com facebook Mario #Monti e il #NO al #referendum per salvare lo Stato di diritto #Meloni #governo x.com