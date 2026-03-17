Saks Global ha ricevuto un finanziamento di 300 milioni di dollari destinato alla ristrutturazione dell’azienda. La somma, ottenuta recentemente, fa parte delle misure messe in atto per migliorare la situazione finanziaria dell’impresa. La decisione di investire questa cifra segue le strategie di risanamento adottate dalla società nel tentativo di rinnovarsi e consolidare la propria posizione sul mercato.

Nell’ambito della ristrutturazione di Saks Global, l’ azienda ha ottenuto altri 300 milioni di dollari per il risanamento delle sorti dell’azienfa. Questi ulteriori 300 milioni di dollari fanno parte del pacchetto di finanziamento da 1,75 miliardi già legato alla procedura del Chapter 11 statunitense. Inoltre, dice la stessa azienda, un gruppo ad hoc di obbligazionisti ha approvato il suo piano industriale quinquennale. aziendale. La società aveva infatti dichiarato già a gennaio di aver bisogno di fondi per ristabilire i rapporti con i fornitori. Inoltre, questo nuovo finanziamento sarà necessario pee guadagnare tempo per rinegoziare il debito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Saks Global ottiene altri 300 milioni per la ristrutturazione

Articoli correlati

Saks, continua la ristrutturazione: chiusi altri 15 negoziNell’ambito della ristrutturazione dell’azienda Saks Global, proprietaria della catena dei negozi di abbigliamento statunitense Saks Fifth Avenue,...

Lusso, Saks Global dichiara fallimento e ricorre al Chapter 11Il retail di lusso degli Usa viene scosso da uno dei fallimenti più significativi degli ultimi anni: Saks Global ha ufficialmente presentato...

Contenuti utili per approfondire Saks Global

Temi più discussi: Saks global ottiene altri 300 milioni di dollari per sostenere il rilancio; Saks Global ottiene l’ultima tranche da 300 milioni di dollari del pacchetto di finanziamento; Saks Global ottiene 300 milioni di dollari di finanziamenti per il fallimento, gli obbligazionisti sostengono il piano quinquennale; Saks global chiuderà altri 15 negozi entro fine maggio.

Saks ottiene altri 300 milioni di dollari per finanziare il rilancioSi intravede uno spiraglio di luce per Saks. Il department store americano, nel pieno della sua procedura fallimentare, ha comunicato ... pambianconews.com

Saks Global accede ad altri 300 milioni di dollari nell'ambito della procedura fallimentareSaks Global ottiene l’accesso ad altri 300 milioni di dollari nell’ambito del pacchetto di finanziamento da 1,75 miliardi legato alla procedura del Chapter 11. Gli obbligazionisti approvano il piano i ... it.fashionnetwork.com

Nell’ambito del Chapter 11 a cui ha fatto ricorso a gennaio, il colosso americano dei department store annuncia lo stop di 12 punti vendita Saks fifth avenue e tre Neiman Marcus nei prossimi due mesi. Con l’obiettivo di concentrare gli investimenti nelle boutiq - facebook.com facebook