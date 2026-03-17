Durante una cerimonia a Roma, la Sagra del carciofo violetto di Niscemi ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dall’Unione delle Pro Loco Italiane, inserendosi tra gli eventi premiati con il marchio ‘Sagra di Qualità’. La manifestazione celebra il prodotto locale, attirando visitatori e appassionati del settore. La premiazione si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali e organizzatori dell’evento.

La Sagra del carciofo violetto di Niscemi ha ottenuto un riconoscimento ufficiale durante la cerimonia tenutasi a Roma, inserendosi in una rete di eventi che l’Unione delle Pro Loco Italiane (Unpli) ha selezionato per il marchio ‘Sagra di Qualità’. Questa vittoria non è isolata ma si inserisce in un contesto più ampio dove 44 nuove sagre e 21 nuovi eventi hanno ricevuto i massimi riconoscimenti nella Sala Koch del Senato. La presenza di Niscemi tra le vincitrici conferma come le tradizioni locali continuino a essere motori vitali per lo sviluppo territoriale. L’evento di premiazione si è svolto con una doppia sede operativa: la consegna ufficiale dei premi ha avuto luogo presso la Sala Koch del Senato, mentre la cerimonia di apertura si è tenuta precedentemente all’Ergife Hotel di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sagra di Niscemi: il carciofo violetto vince il premio

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