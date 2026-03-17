Saelemaekers serve riaccendere la luce | troppi errori Con la Lazio Athekame ha …

Durante la partita contro la Lazio, Saelemaekers ha commesso diversi errori, evidenziando una prestazione al di sotto delle aspettative. La squadra nel suo complesso ha mostrato difficoltà e il giocatore ha sofferto un calo di rendimento rispetto alle gare precedenti. La sua prestazione si inserisce in un momento di difficoltà generale per il Milan.

Milan, la sconfitta contro la Lazio continua a portare strascichi in casa rossonera. I tre punti persi all'Olimpico pesano tantissimo nella possibile corsa Scudetto e hanno avuto anche un impatto molto importante sul possibile futuro di Leao. Non solo l'attaccante portoghese (uscito infastidito nel secondo tempo al posto di Fullkrug). Anche Alexis Saelemaekers non è sembrato al meglio con errori importanti non da lui. Il belga sembra in leggero calo da dopo la partita dominante contro il Lecce a San Siro dove però è uscito poco prima della fine per un problema muscolare. Da quel momento è apparso meno brillante, chissacché l'infortunio non lo stia ancora influenzando. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Saelemaekers serve riaccendere la luce: troppi errori. Con la Lazio Athekame ha … Articoli correlati Athekame: corsa e cross inaspettati. Il Milan ha trovato il vice Saelemaekers?Bologna-Milan 0-3, il Diavolo domina dal primo all'ultimo minuto contro la squadra di Vincenzo Italiano. Leggi anche: La Lazio ce l'ha con i torti arbitrali: "Sono troppi e generano danni economici al club"