A Milano, Sadler e Lovato sono diventati i protagonisti di un nuovo modo di intendere il lusso in cucina. Entrambi i ristoranti si distinguono per le proposte gastronomiche e l’atmosfera raffinata, attirando clienti alla ricerca di esperienze culinarie esclusive. La loro presenza contribuisce a consolidare la reputazione della città come capitale della gastronomia di alto livello.

Nel cuore pulsante della ristorazione milanese, un passaggio di testimone sta ridefinendo gli standard del lusso culinario. Giacomo Lovato assume ufficialmente il ruolo di chef residente al Ristorante Sadler dell’hotel Casa Baglioni, affiancando Claudio Sadler in una sinergia che fonde tradizione e innovazione. Questa collaborazione non è un semplice cambio di personale, ma la concretizzazione di un progetto decennale basato su fiducia reciproca e visione condivisa del gusto. Mentre il settore alberghiero affronta sfide di sostenibilità economica, come dimostrato dal caso della Coldana di Lodi, il duo Sadler-Lovato punta a mantenere l’eccellenza senza sacrificare la salute finanziaria del ristorante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sadler e Lovato: il nuovo lusso culinario di Milano

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