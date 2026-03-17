Saccuti | Amandola lasci Fermo

L’ex sindaco di Amandola e consigliere provinciale ha proposto di indire un referendum popolare per far uscire la città dalla Provincia di Fermo. La sua iniziativa mira a coinvolgere direttamente i cittadini in una decisione che potrebbe cambiare il loro assetto amministrativo. La proposta è stata annunciata pubblicamente e sta suscitando discussioni tra gli abitanti della zona.

Proposta provocatoria dell’ex sindaco di Amandola e consigliere provinciale Giulio Saccuti, lanciare un referendum popolare per far uscire Amandola dalla Provincia di Fermo. "Credo si arrivato il momento di dire basta a questo isolamento della montagna Picena, non Fermana perché non è stata mai riconosciuta tale – spiega Giulio Saccuti - da una provincia che ha perso definitivamente il suo mandato e che in questi anni non ha mai rappresentato completamente tutto il suo territorio. Da sempre sono stato contrario alla separazione della provincia di Ascoli con la nascita della provincia di Fermo. Oggi con la rielezione, silenziosa e non... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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