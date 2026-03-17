Sabaudia dal Mic oltre 2 milioni per la riqualificazione dell’ex cinema Augustus

A Sabaudia, il Mic ha stanziato oltre 2 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex cinema Augustus. I lavori sono prossimi all’avvio e rappresentano un intervento importante per la ripresa dell’edificio storico. L’intervento mira a restituire alla città uno spazio che potrà essere utilizzato per attività culturali e sociali. I dettagli sui tempi e le modalità di realizzazione saranno comunicati nelle prossime settimane.

Sabaudia, 17 marzo 2026 – L’ex cinema Augustus è un cantiere che si prepara a partire. Un tassello fondamentale per il rilancio culturale e sociale della città. L’Amministrazione Mosca ha ottenuto un finanziamento di oltre 2,3 milioni di euro dal Ministero della Cultura, risorse decisive per completare la riqualificazione strutturale della storica sala, chiusa da più di vent’anni e da tempo simbolo di un vuoto nel cuore di Sabaudia. E non è un risultato scontato. Il bando ministeriale, infatti, inserito nel Piano Nazionale di potenziamento delle sale cinematografiche e degli spazi polifunzionali, ha premiato appena undici Comuni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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