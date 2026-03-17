Rugby Reazione d’orgoglio nella ripresa Banca Centro Cus Siena cade a Viterbo Ma riesce a conquistare il bonus

Nel match di rugby tra Banca Centro Cus Siena e Rugby Lions Alto Lazio, la squadra di Siena ha perso 58-24 contro la capolista, in una partita caratterizzata da due volti. Nella ripresa, i senesi hanno reagito con orgoglio, riuscendo a conquistare il bonus offensivo nonostante la sconfitta. La gara si è svolta a Viterbo, con la squadra ospite che ha subito un risultato pesante.

Trasferta difficile per Banca Centro Cus Siena a Viterbo sul campo della capolista Rugby Lions Alto Lazio: 58-24 il risultato finale della gara dai due volti. L’avvio è tutto dei padroni di casa: dopo appena due minuti arriva la prima meta laziale, non trasformata. Al 5’ nuovo affondo dei Lions con meta trasformata per il 12-0. I senesi, complice una formazione ampiamente rimaneggiata tra turnover e assenze pesanti, faticano. Al 24’ un calcio piazzato porta il punteggio sul 15-0, ma la pressione dei Lions non diminuisce: tra il 27’ e il 31’ arrivano altre due marcature che scavano il solco sul 29-0. Prima dell’intervallo, la quinta meta laziale manda le squadre al riposo su 36-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rugby. Reazione d’orgoglio nella ripresa Banca Centro Cus Siena cade a Viterbo. Ma riesce a conquistare il bonus Articoli correlati Rugby. Banca Centro Cus Siena Rugby sconfitta in trasferta. Nienta da fare contro il Gubbio, secondo in classificaTrasferta amara per il Banca Centro Cus Siena Rugby, sconfitto per 33-10 sul campo del Rugby Gubbio al termine di una gara complicata, segnata da... Rugby. Banca Centro Cus Siena: prima il dominio in mischia. Poi i rimpianti per la sconfitta a CollesalvettiPartita tutt’altro che brillante per il Banca Centro Cus Siena: con i Lions Amaranto finisce 11-7. Una selezione di notizie su Banca Centro Cus Argomenti discussi: Reazione d’orgoglio nella ripresa: il Banca Centro CUS Siena cade ma conquista il bonus. Rugby. A proud reaction in the second half: Banca Centro Cus Siena loses in Viterbo. But they manage to secure the bonus.Banca Centro Cus Siena faced a tough away trip to Viterbo, facing league leaders Rugby Lions Alto Lazio: the score was ... sport.quotidiano.net Rugby: Sconfitta con orgoglio a Viterbo per il Banca Centro CUS Siena 58-24Trasferta difficile per il Banca Centro CUS Siena a Viterbo sul campo della capolista Rugby Lions Alto Lazio, che si impone 58-24 al termine di una gara dai due volti. L’avvio è tutto dei padroni di c ... antennaradioesse.it