Rudiger guarda il telefono e lascia la conferenza | il motivo è religioso

Al termine della conferenza stampa prima della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, Antonio Rudiger ha lasciato bruscamente la sala stampa. La motivazione, riferiscono fonti vicine, è legata a ragioni religiose. Rudiger ha preferito allontanarsi immediatamente dopo aver concluso il suo intervento, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.