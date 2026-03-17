Rudiger guarda il telefono e lascia la conferenza | il motivo è religioso

Da gazzetta.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della conferenza stampa prima della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, Antonio Rudiger ha lasciato bruscamente la sala stampa. La motivazione, riferiscono fonti vicine, è legata a ragioni religiose. Rudiger ha preferito allontanarsi immediatamente dopo aver concluso il suo intervento, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.

Al termine della conferenza alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, Antonio Rudiger ha lasciato la sala stampa in velocità. Il motivo? Il tedesco è musulmano praticante e in quel momento era scattata l'ora della preghiera, essendo in pieno Ramadan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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