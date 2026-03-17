Rsa di via Gorki Porte aperte per l’autunno

La Rsa di via Gorki, nel quartiere di Zivido, è una struttura privata che, secondo il sindaco di San Giuliano, ha un ruolo di interesse pubblico per i cittadini. Durante un recente sopralluogo nel cantiere, il primo cittadino ha visitato il sito in fase di costruzione. La struttura si sta preparando per l’apertura prevista per l’autunno.

"Una struttura privata, ma che riveste un forte interesse pubblico per i nostri cittadini". Così, in occasione del sopralluogo che ha eseguito nel cantiere, il sindaco di San Giuliano Marco Segala ha definito la costruenda Rsa di via Gorki, nel quartiere di Zivido. Si tratta della prima residenza per anziani di San Giuliano, che potrà ospitare fino a 120 persone. Dopo che i lavori hanno subìto alcuni “stop and go“, ora l’immobile sta prendendo forma: si punta a metterlo in funzione entro la fine dell’estate. L’edificio sarà gestito dal gruppo Gheron con l’obiettivo di "fare il meglio possibile per realizzare il progetto sulla base dei principi di professionalità, dignità e cura", annuncia la direzione della Rsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rsa di via Gorki. Porte aperte per l’autunno Articoli correlati Leggi anche: Il quarto di secolo di Rsa San Pietro. Porte aperte per festeggiare insieme Le porte aperte dalle Olimpiadi di Milano-CortinaNel 2026, nel bel mezzo di una catastrofe climatica che - tra le altre cose - mette a dura prova l’esistenza stessa della neve, è complesso pensare a... Approfondimenti e contenuti su Rsa di via Gorki Porte aperte per... Argomenti discussi: Rsa di via Gorki. Porte aperte per l’autunno. Rsa, il Pd all’attacco:: Lavori senza fineA quando la fine dei lavori della Rsa di via Gorki? Lo chiede la sezione locale del Pd con un’interrogazione... A quando la fine dei lavori della Rsa di via Gorki? Lo chiede la sezione locale del ... ilgiorno.it Un futuro da scrivere: la Rsa incompiuta torna di nuovo all’astaGrosseto, 17 dicembre 2025 – E’ sempre stata definita una Rsa, anche se poi – a rigor di documenti – non è proprio così. In ogni caso, per il fabbricato di via Lago di Mezzano, con la sua forma ... lanazione.it